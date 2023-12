Robert Pattinson pronto a fare il papà: la star di Batman vende la sua casa da single

Robert Pattinson sarà doppiatore in Il ragazzo e l’Airone di Hayao Miyazaki, ma la vita dell’attore è piena di novità e di cambiamenti.

La star di Batman ha difatti venduto il suo storico appartamento da single a Los Angeles. L’attore aveva comprato la casa nel 2014 in seguito al successo ottenuto con la saga di Twilight, e adesso che aspetta un figlio con la sua compagna Suki Waterhouse, ha deciso di rivenderlo per la cifra di 3 milioni di dollari. Pattinson ha quindi successivamente comprato un’altra casa situata sulle colline di Hollywood da 250 metri quadrati per lui e la sua famiglia con molta più privacy e una bella piscina in giardino. In ogni caso, pare che la coppia spenda molto più tempo a Londra invece che in America, dato che entrambi sono di origini inglesi.

L’attore, riconosciuto a livello internazionale tra le star più quotate, adesso sicuramente si può permettere lusso e comfort. Ma non molti sanno che in gioventù Robert Pattinson ha dormito per 6 mesi su un gommone, come lui stesso ha raccontato: “C'è stato un tempo in cui l'unico mobile che ho avuto per circa sei mesi dentro casa era un gommone che fungeva anche da divano, letto e tavolo da pranzo. Mi è piaciuto moltissimo, ma allo stesso tempo mi ha causato molti problemi alla schiena.”

In ogni caso non ci sono solo belle notizie per l’attore, difatti il film Netflix con Robert Pattinson e Robert Downey Jr. è stato cancellato.