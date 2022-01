Robert Pattinson prende in giro Batman Anno Uno di Frank Miller: Questa scena non ha senso

Mentre i fan discutono del nuovo minutaggio di The Batman emerso in queste ore, che lo renderebbe il film del Cavaliere Oscuro più lungo di sempre, Robert Pattinson ha parlato del suo amore per le storie originali del supereroe DC, lanciando anche una frecciatina a Anno uno di Frank Miller.

Parlando con MovieMaker, Robert Pattinson ha dichiarato: “Nei primi fumetti di Batman c'era qualcosa che mi piaceva davvero tanto. In alcuni racconti invece è semplicemente seduto a casa sua e a un certo punto un pipistrello sfonda la finestra, e lui dice: 'Ecco fatto! Sarò un pipistrello!' Non ha alcun senso" ha scherzato l'attore con una risata, riferendosi evidentemente ad un'iconica sequenza di Batman: Anno Uno, uno dei fumetti più celebri dedicati al Cavaliere Oscuro della DC Comics.

La citazione al fumetto di Frank Miller non dovrebbe sorprendere, considerato che il regista Matt Reeves lo ha più volte nominato come ispirazione della sua sceneggiatura, tuttavia Robert Pattinson ha spiegato che il suo Bruce Wayne non avrà la stessa dualità che ha caratterizzato le versioni precedenti del personaggio: "Nelle scorse iterazioni di Batman e della sua storia c'è un elemento molto famoso: Bruce a un certo punto se ne va da Gotham, fa il suo addestramento in giro per il mondo, capisce come padroneggiare se stesso e poi torna a casa e la storia ce lo mostra a questo punto come un personaggio pienamente realizzato, con la delineazione tra Bruce e Batman già compiuta: c'è il Bruce pubblico e il Bruce privato, sono quasi due personaggi distinti e può controllarli facilmente, può scegliere quale parte interpretare. In questa versione, invece, le linee sono molto sfocate: qui l''io' di Bruce si sta in qualche modo disintegrando."

Per altri approfondimenti, scoprite qual è il vero scandalo politico che ispirato la storia di The Batman: il film è atteso nelle sale a partire dal 3 marzo prossimo.