Robert Pattinson, quanti premi ha vinto l'attore nella sua carriera?

La carriera di Robert Pattinson partì all'insegna del grande successo commerciale, ma dal punto di vista della critica lasciava decisamente a desiderare: esploso prima con Harry Potter e poi con Twilight, il futuro protagonista di The Batman sembrava destinato a diventare l'ennesimo idolo usa e getta per adolescenti.

Il nostro, però, ha saputo dimostrare negli anni successivi tutto il suo valore: tra un Cosmopolis e un Maps to the Stars, un The Lighthouse e un Tenet, Pattinson si è finalmente scrollando di dosso l'etichetta di meteora del cinema adolescenziale: ma qual è la sua situazione dal punto di vista dei riconoscimenti?

Pattinson non ha ancora ottenuto le candidature più ambite, vale a dire quelle agli Oscar e ai Golden Globe: in compenso l'attore si è potuto consolare con un bel po' di premi minori, come quelli ricevuti agli Scream Awards (Best Fantasy Actor 2009 e 2010), all'Hollywood Film Festival (Miglior attore emergente 2008), ai Teen Choice Awards (Miglior attore drammatico 2009, 2010 e 2011, Star estiva maschile, Miglior bacio e Miglior coppia 2010 e Miglior vampiro 2011) e agli MTV Movie Awards (Miglior bacio e Miglior combattimento 2009, Miglior performance maschile, Miglior bacio e Global superstar 2010, Miglior performance maschile, Miglior combattimento e Miglior bacio 2011 e ancora Miglior bacio 2012).

Più prestigioso è invece sicuramente il titolo di Miglior attore britannico ottenuto lo scorso anno ai London Critics Circle Film Awards per Il Re e The Lighthouse. L'ex-Edward Cullen di Twilight avrà comunque tempo di rifarsi anche in altre sedi, vista la piega presa dalla sua carriera! Qui, intanto, trovate tutto ciò che c'è da sapere sulla vita privata di Robert Pattinson.