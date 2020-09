Robert Pattinson positivo al Coronavirus: la situazione sul protagonista di The Batman

Poche ore fa era stata comunicata l'interruzione delle riprese di The Batman a causa della confermata presenza di un membro della produzione positivo al test del COVID-19. Adesso è stato rivelato che ad aver contratto il virus è stato proprio il protagonista del film, Robert Pattinson.

"Ci hanno avvertito che un membro della crew è risultato positivo al Covid-19. Ne parlavano tutti sul set. Non sappiamo di chi si tratta, ma ha mandato il calendario nel caos" aveva comunicato un insider al tabloid inglese Daily Mail, come vi riportavamo questo pomeriggio.

La produzione di The Batman era dunque stata nuovamente bloccata a causa del Coronavirus (dopo essere stata fermata già a marzo per via della pandemia), ma non sono poi stati diffusi ulteriori dettagli in merito, salvo il comunicato ufficiale di Warner Bros. che dichiarava similmente: "Un membro della produzione di The Batman è risultato positivo al Covid-19, ed è attualmente in isolamento come prevedono gli appositi protocolli di sicurezza. Le riprese sono state temporaneamente interrotte".

Ora, secondo un report di Vanity Fair, sembrerebbe che il membro della produzione in questione sia proprio il protagonista del film, Robert Pattinson.

I portavoce dell'attore non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma il magazine parla di fonti "posizionate ai piani alti", e visto anche ciò che era stato affermato in precedenza dal già citato insider, è facile che non si tratti di semplici speculazioni.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti.