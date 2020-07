Robert Pattinson: quale suo personaggio siete in base al vostro segno zodiacale

Considerato fra gli attori più interessanti e talentuosi della sua generazione, Robert Pattinson in questi giorni è sulla bocca di tutti grazie all'attesa per Tenet di Christopher Nolan e la fame di informazioni per The Batman di Matt Reeves.

I suoi fan, però, si divertiranno sicuramente a scoprire a quale personaggio di Robert Pattinson corrispondono in base al proprio segno zodiacale, un giochino che vi abbiamo già proposto a proposito di altri franchise o personaggi famosi.

Qui sotto il divertente elenco:

Ariete - Eric Packer (Cosmopolis)

Toro - Reynolds (The Rover)

Gemelli - Tyler Hawkins (Remember Me)

Cancro - Edward Cullen (Twilight Series)

Leone - Il Delfino (Il re)

Vergine - Jacob (Come l'acqua per gli elefanti)

Bilancia - Monte (High Life)

Scorpione - Thomas Howard (The Lighthouse)

Sagittario - Connie Nikas (Good Time)

Capricorno - Cedric Diggory (Harry Potter Series)

Acquario - Charles Maker (L'infanzia di un capo)

Pesci - Henry Costin (Civiltà Perduta)

A quale personaggio corrispondete? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che, oltre a Tenet e The Batman, molto presto rivedremo l'attore in diversi progetti come High Life, in uscita il 6 agosto al cinema, The Devil All The Time su Netflix al fianco di Tom Holland e Waiting for the barbarians al fianco di Johnny Depp. Inoltre recuperate il nostro speciale di approfondimento sulle migliori interpretazioni di Robert Pattinson.