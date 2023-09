Robert Pattinson: 'Per ogni ruolo che interpreto temo di uscirne umiliato'

Robert Pattinson ha una predisposizione per i ruoli più che tenebrosi. Pensiamo all'imperscrutabile vampiro Edward Cullen che rappresentò il trampolino di lancio della sua carriera, passando per il guardiano del faro Ephraim Winslow in The Lighthouse fino ad arrivare al nuovo Bruce Wayne di Matt Reeves in The Batman.

Ma dietro quella corazza, ogni nuovo ruolo per l'attore rappresenta in verità molta paura così come ha raccontato Pattinson nel corso di un'intervista a Interview: "Ho una profonda, profonda paura dell'umiliazione perché in un certo senso sai che come andranno le cose dipende soltanto da te." L'attore, infatti, ha continuato la sua riflessione parlando di come la pressione, da parte del pubblico, sia un elemento che concorre alla paura dell'insuccesso, tra la competitività sempre più sfrenata dell'industria di Hollywood: "Penso costantemente che trascorrerò la maggior parte della mia vita disoccupato e disperato. Ti senti come se fossi un totale fallimento", ha proseguito l'attore.

Eppure sul grande schermo, Pattinson non ha mai deluso le aspettative: mentre ci chiediamo quale sarà la trama di The Batman 2 che vedrà l'attore tornare nei panni dell'Uomo Pipistrello, Pattinson è stato scelto dal premio Oscar Bong Joon-ho come protagonista del suo nuovo film: dalle prime reazioni, Mickey17 si conferma tra i film più attesi del 2024.