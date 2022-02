Robert Pattinson e la passione Final Fantasy: Ho imparato cos'è l'amore da Aeris e Tifa

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'imminente uscita di The Batman, previsto per il 3 marzo in Italia e per il 4 marzo negli USA, Robert Pattinson ha raccontato la sua passione per Final Fantasy 7, spiegando di essere particolarmente legato ai personaggi di Aeris e Tifa.

Parlando con la rivista francese Clique X per discutere del rapporto con Zoe Kravitz durante le riprese di The Batman, la conversazione si è stranamente spostata sui videogiochi. A quel punto, Pattinson ha quindi spiegato all'intervistatore che da ragazzo Final Fantasy 7 gli insegnò cos'era l'amore e lo portò alle lacrime.

Sebbene Zoe Kravitz, interprete di Catwoman, abbia ammesso di non avere familiarità col videogioco citato dal collega, l'interprete di Bruce Wayne ha provato a spiegarle: “In pratica c'è questo triangolo amoroso in cui Aeris è tipo la ragazza davvero gentile che ha i superpoteri per curare tutti e rendere tutti migliori, e poi c'è Tifa, che invece è quella sexy, ha una ladra e indossa una gonna molto corta! E tu dici, 'cavolo, non riesco a decidere tra le due!' Ma poi, Aeris, proprio sul più bello, viene uccisa. Penso che sia così che ogni ragazzo abbia capito cos'è l'amore".

The Batman è in uscita in tutto il mondo, prodotto dalla DC Films e distribuito dalla Warner Bros. Secondo i rapporti, il regista e sceneggiatore Matt Reeves sarebbe a lavoro su uno spin-off televisivo dedicato alla Catwoman di Zoe Kravitz per ampliare il suo 'Batverse': il franchise, che proseguirà con nuovi sequel cinematografici, conta già due diversi spin-off tv in lavorazione, uno dedicato alla polizia di Gotham e uno al Pinguino, il villain interpretato da Colin Farrell nel film in uscita.