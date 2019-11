Robert Pattinson parla del suo metodo di recitazione di Stanislavski

Nel corso di una recente chiacchierata con Jennifer Lopez sulle pagine di Variety Robert Pattinson, star dei prossimi Tenet e The Batman, ha condiviso i suoi pensieri sull'approccio al Metodo di Recitazione che alcuni attori e attrici usano in determinati ruoli.

Questa tecnica, che è stata resa popolare da Stanislavskij, prevede che un artista si sforzi di identificarsi in tutto e per tutto col ruolo che deve interpretare. In altre parole, un attore deve rimanere "nel personaggio" anche quando le cineprese sono spente. Ecco cosa ha da dire la star di The Batman a tal proposito:

"Dico sempre che le persone che recitano usando il Metodo, sono sempre persone che hanno ruoli da protagonisti. Non vedi mai qualcuno che sia semplicemente gentile e carino con tutti quelli presenti sul set, tutti ti guardano e ti rispondono: 'Sono davvero immerso profondamente nel personaggio'. Per me è tra l'azione e lo stacco che c'è il punto. E' il mio posto sicuro. Devo sapere che sta arrivando un taglio e poi mi sento al sicuro."

La recitazione del metodo è una pratica che è stata comunemente usata da attori e attrici in vari gradi. L'attore più noto per le sue trasformazioni complete è Daniel Day-Lewis, ma curiosamente anche il franchise di Batman è pieno di esempi in tal senso, con Jack Nicholson, Jim Carrey, Christian Bale, Gary Oldman, Heath Ledger, Jared Leto, Joaquin Phoenix e Robert De Niro.

Robert Pattinson è uno degli attori più acclamati della sua generazione, cosa che abbiamo recentemente ricordato in uno speciale dedicato ai ruoli più importanti della sua carriera. Cosa vi aspettate dal suo Bruce Wayne? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Scritto e diretto da Matt Reeves, The Batman uscirà il 25 giugno 2021. Nel cast anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth e Jayme Lawson in quelli della misteriosa Bella. Recentemente, secondo quanto riferito, Colin Farrell e Matthew McConaughey sarebbero in trattative per interpretare rispettivamente il Pinguino e Harvey Dent.