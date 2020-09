Robert Pattinson, parla Claire Denis: 'Sul set di High Life non facevo che toccarlo!'

Grazie alla splendida iniziativa di Movies Inspired il pubblico italiano quest'anno è tornato nelle sale giusto in tempo per l'arrivo nel bel paese di High Life, il capolavoro della leggendaria regista francese Claire Denis con protagonista uno strabiliante Robert Pattinson.

Recentemente, l'autrice ha ricordato le esperienze sul set del suo film del 2018 nel corso di un'intervista esclusiva con Variety, durante la quale ha scherzato sul fatto che durante le riprese non poteva fare a meno di toccare Robert Pattinson: il motivo? Molto meno romantico di quanto possiate pensare!

“Non avevamo mai lavorato insieme io e Robert prima di quel film e mi accorsi che entrambi eravamo un po' timidi. Ho detto: 'Robert, non ti offendere, ma quando dirigo io devo toccare, e forse toccherò anche te. Non posso farci niente, è una cosa necessario per me.' Lui mi guardò e mi disse: 'Toccare ?!' Era sorpreso, ma in seguito capì cosa intendevo. Io non amo sedermi davanti al monitor e guardare ciò che succede attraverso uno schermo. Io, come regista, devo essere vicino alla camera, tocco il mio direttore della fotografia, le sue spalle, la sua testa, gli oggetti di scena e si, talvolta anche i miei attori e le mie attrici! Il cinema è fatto di sensazioni."

Avete già visto High Life? Cercate di mettervi in pari, perché con molta probabilità lo troverete nella nostra rituale classifica di fine anno. Nel frattempo, recuperate la recensione di High Life.