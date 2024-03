Robert Pattinson è diventato papà! La foto con il passeggino insieme a Suki Waterhouse

Sono lontani i tempi in cui Robert Pattinson era semplicemente il luccicante vampiro Edward di Twilight: oggi la star di The Batman è un attore affermato forte di una credibilità guadagnata a suon di grandi successi, ma anche di una vita di coppia stabile con quella Suki Waterhouse con la quale ha appena dato vita al suo primogenito.

Pattinson e Waterhouse avevano annunciato di aspettare un figlio durante lo scorso anno, quando era ormai diventato difficile nascondere la cosa: solo in questi giorni, però, dopo un periodo di silenzio la coppia è apparsa in strada spingendo un passeggino e attirando inevitabilmente l'attenzione dei fotografi del Daily Mail.

I due coniugi, comunque, hanno deciso di vivere la loro prima genitorialità con riservatezza: prima della foto in questione, Pattinson e Waterhouse non avevano infatti annunciato in nessun modo la felice conclusione della gravidanza, e in queste ore non hanno rilasciato dichiarazioni né in merito al nome né al genere del neonato.

Una silente richiesta di privacy, dunque, per quelli che restano prima di tutto due neo-genitori evidentemente desiderosi di godersi qualche momento di serenità in famiglia: chi può dar loro torto? Vita privata a parte, comunque, vi ricordiamo che Robert Pattinson ha recentemente registrato il rinvio del suo The Batman 2.