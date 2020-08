Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne nella prima immagine di The Batman!

In attesa del trailer di The Batman, che arriverà questa notte, dal DC FanDome è trapelata online una prima immagine ufficiale del nuovo film di Matt Reeves, che come potete vedere in calce all'articolo mostra per la prima volta il Bruce Wayne di Robert Pattinson!



Sempre nel corso della convention virtuale di Warner e DC, il presidente della DC Films Walter Hamada ha svelato che il film scritto e diretto da Reeves sarà ambientato nell'universo conosciuto come New Earth e prenderà il via durante il secondo anno di attività di Bruce come Cavaliere Oscuro. Come noto, il film sarà un racconto noir incentrato su una lunga indagine condotta da Batman per svelare un misterioso complotto nel bel mezzo del periodo delle elezioni gothamite.

Vi ricordiamo che il film includerà anche l'esordio di Catwoman, l'Enigmista e il Pinguino, interpretati rispettivamente da Zoe Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell, ma anche quelli dell'Alfred di Andy Serkis e del James Gordon di Jeffrey Wright. Per ulteriori aggiornamenti rimanete sintonizzati su Everyeye, dato che la lunga notte del DC FanDome è appena agli inizi: più avanti dovrebbero arrivare maggiori informazioni sul film con Robert Pattinson, incluso un chiacchieratissimo primo trailer ufficiale.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al teaser poster ufficiale di The Batman.