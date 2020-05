Robert Pattinson e il nuovo libro di Twilight: cosa ne pensa la star? Parola ai fan

Nonostante Pattinson sia stato relativamente gentile riguardo al suo periodo passato a interpretare il protagonista maschile della saga, è altrettanto noto che, all'avanzare della serie, non gli fosse molto grado essere accostato solo ed esclusivamente a quel ruolo, motivo che lo ha tenuto lontano dai franchise a lungo e lo ha portato a collaborare con grandi autori in film come Good Time di fratelli Safdie o in The Lighthouse di Robert Eggers . Si può solo immaginare la sua reazione stizzita e contrariata all'arrivo di un nuovo romanzo narrato dal punto di vista di Edward Cullen, specie perché questo riporta in "vita" le chiacchiere sul franchise, e infatti i fan si sono sbizzarriti con le speculazione ironiche, del tipo "annunciato Midnight Sun: Robert Pattinson getta il suo telefono nell'oceano" o una catena di immagini che lo ritraggono nervoso e poi arrabbiato. Potete vederne qualcuno in basso. Sono tutte divertenti. Intanto vi ricordiamo che Robert Pattinson sarà il nuovo Bruce Wayne nel The Batman di Matt Reeves .

Robert Pattinson just threw his phone into the fucking ocean — Lex Croucher (@lexcanroar) May 4, 2020

Robert Pattinson realizing he will be asked again about Twilight,Edward Cullen and now #MidnightSun pic.twitter.com/jfbNuccQ1a — Mr Ninja (@Robsjaw) May 4, 2020

Stephenie meyer releasing another twilight book just when robert pattinson was just starting to recovery from his twilight trauma pic.twitter.com/KNFURtuCoJ — indie (@INDIEWASHERE) May 4, 2020

Robert Pattinson running from any press interview at the mention of Twilight or Midnight Sun



pic.twitter.com/hgs9GEnbo6 — *ben b voice* calm heed at tea 🖤 (@barnespadfoot) May 4, 2020

👏 let 👏 robert 👏 pattinson 👏 read 👏 the 👏 audiobook 👏 for 👏 midnight 👏 sun 👏 pic.twitter.com/2wzhlHbGX3 — lucy ford⁷ ˢᵘᵍᵃ (@lucyj_ford) May 4, 2020