Robert Pattinson, il nuovo Batman è anche cuoco: i segreti della sua terribile pasta

Anche Robert Pattinson sembrerebbe annoiarsi a morte in quarantena. Dopo l'interruzione delle riprese di The Batman di Matt Reeves a causa del lockdown, l'attore è stato costretto a rintanarsi insieme alla fidanzata Suki Waterhouse in un appartamento fornito dalla produzione, a quanto pare anche sprovvisto di una buona connessione WI-FI.

Raggiunto da GQ e dal giornalista R. Patz, noto per il calore e la scherzosità delle sue interviste, Pattinson ha avuto modo di parlare di Tenet di Christopher Nolan e di molto altro, questo mentre si è offerto di preparare per Patz un suo originale piatta di pasta, almeno stando a quanto descritto da Vulture, che ha ripreso stralci dell'intervista.



Stando all'attore, avrebbe inventato la ricetta e il business plan lo scorso anno, pensando a un cuscino per bambini, il tutto persino gestito da Lele Massimini, co-fondatore di Sugarfish ma anche proprietario del ristorante Uovo (GQ nota che Massimini ha confermato la rivelazione). Ma in cosa consiste questo cuscino per bambini? Vediamo passo dopo passo la poco invitante ricetta.



Prima di tutto, si cuoce nel forno a microonde la pasta. Stando al sito Pattinson ha utilizzato le penne ma preferisce le conchiglie. Tirata fuori dal forno c'è bisogno di chiudere il tutto in "una spropositata quantità di zucchero di canna e formaggio" sopra a del pangrattato (o cornflakes), poi inserito in una teglia dall'alluminio. E infine ancora più zucchero e salsa rosa.



Una volta cotta, prendetene una cucchiaiata e mettetela tra le soffici guance di un bun e poi avvolgete il tutto in carta dall'alluminio e per concludere non fate come Robert Pattinson, che inserendo la sua creazione nel forno a microonde ha fatto praticamente esplodere il forno.



Ad ogni modo, sia per Vulture che GQ il "Cucino per Bambini" di Pattinson non sembrerebbe qualcosa di commestibile.