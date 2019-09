Robert Pattinson non vuole soprannomi per il suo Batman

Robert Pattinson si sta sicuramente impegnando a capire in che modo improntare il Bruce Wayne che porterà al cinema in The Batman: per l'attore si tratta di un vero percorso a ostacoli tra i possibili fattori di nervosismo disseminati lungo la via.

Uno di questi è sicuramente la questione soprannomi: sin dal momento dell'annuncio dell'ingaggio di Pattinson i social si sono infatti riempiti di coraggiosi esperimenti lessicali come RBatz o Battinson, creati ad hoc per riferirsi al Batman interpretato dall'ex-star di Twilight.

Soprannomi di cui, però, il buon Robert non sembra essere un grande fan. Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse e se ne preferisse qualcuno, infatti, l'attore ha risposto soltanto con un rassegnato: "Non lo so… Sto cercando di evitare… Di evitare i soprannomi". Lasciate in pace il povero Robert, insomma!

Pattinson, comunque, è sembrato poco propenso a sbottonarsi anche sul modo in cui vorrà interpretare il Cavaliere Oscuro: a chi ha provato a scucirgli qualche informazione, infatti, l'attore ha semplicemente risposto di avere tante idee in testa. Secondo Christian Bale, comunque, la scelta dell'attore di Maps to the Stars e The Lighthouse era una delle migliori possibili: e se a dirlo è cotanto Batman, allora, non resta che fidarsi del suo giudizio.