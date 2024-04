Robert Pattinson non voleva assolutamente togliersi la maglietta per Twilight

Ci ha messo tanti anni a togliersi di dosso la croce di Twilight, dimostrando a tutti che attore pazzesco sia, eppure Robert Pattinson continua a scherzare e ricordare quella saga, soprattutto quando non voleva togliersi la maglietta.

Robert Pattinson ne ha parlato durante l'Howard Stern Show, raccontando che all'epoca durante i casting era molto agitato perché secondo lui l'audizione che aveva fatto era andata malissimo. Perciò il suo agente gli aveva consigliato di andare da Catherine Hardwicke, regista appunto del primo Twilight, per convincerla a sceglierlo.

Alla fine dell'ultima audizione quindi Hardwicke aveva detto a Pattinson che ora bisognava vederlo senza maglietta, perché sarebbe apparso anche così nel film. Solo che l'attore era abbastanza categorico sulla cosa: non voleva togliersela. Questo perché prima dell'audizione di Twilight aveva recitato in un film dove interpretava un giovane Salvador Dalì, ruolo per il quale si era fatto la ceretta totale al corpo, perché l'artista non aveva peli sul corpo.

L'altro motivo, combinato a questo, era che Robert Pattinson non faceva attività fisica e quindi evidentemente si vergognava di mostrarsi così. "Sono riuscito a fare tutti i Twilight senza dovermi togliere la maglietta quasi mai" aveva commentato Pattinson "o sicuramente molto meno rispetto a quanto accade nei libri".

Pare oltretutto che quando Robert Pattinson si è tolto la maglietta di fronte a Catherine Hardwicke lei gli abbia detto di rimettersela subito, cosa che ha aiutato la sua causa. Se volete c'è anche il racconto della regista di Twilight del provino di Robert Pattinson.

E voi la sapevate questa? Di recente si è riparlato del film perché Kristen Stewart ha detto che hanno voluto rendere Twilight un film per ragazzini. Diteci la vostra nei commenti!

