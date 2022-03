Robert Pattinson non si tira indietro: Posso fare film porno anche col successo di Batman

The Batman è il re del box office di marzo e il suo dominio pare che rimarrà incontrastato per le prossime settimane, ma quindi non ci sono più possibilità di vedere Robert Pattinson in un film porno arthouse?

Alcuni di voi ricorderanno infatti che la star di The Batman aveva scherzato sulla possibilità di ritagliarsi una carriera nel cinema a luci rosse qualora il film di Matt Reeves avesse fallito al box office, ma adesso che il nuovo cinecomic del cavaliere oscuro è un successo mondiale l'attore ha rivisto la sua posizione. E in una nuova intervista insieme alla co-protagonista di The Batman Zoe Kravitz, Pattinson ha scherzato che il porno dovrebbe essere un motivo per festeggiare il successo del film e non per lamentarsi del suo fallimento.

"Mai dire mai", afferma Robert Pattinson nel video che trovate in calce all'articolo. Allora ecco che, sempre nel filmato, Zoe Kravitz incita i fan a continuare ad andare in sala così da aumentare le possibilità di vedere Robert Pattinson in un film di arthouse porn.

Vi ricordiamo che il mondo del 'BatVerse' creato da Matt Reeves sta per espandersi con altri film dedicati al cavaliere oscuro e tante serie tv spin-off per HBO Max, due delle quali - una su Pinguino e una sul manicomio Arkham - già in lavorazione, col contratto di Robert Pattinson per la serie di The Batman prevede 'almeno' tre film.

Per altre letture ecco quando uscirà The Batman in edizione home video.