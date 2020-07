Robert Pattinson non sa parcheggiare ed era terrorizzato sul set Tenet: scoprite perché

Nel corso di una recente intervista Robert Pattinson, che sarà il co-protagonista di Tenet insieme a John David Washington, ha svelato un divertente retroscena sul nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan.

L'attore di Good Time e The Batman, infatti, si è trovato davanti allo stile lavorativo del regista di Memento e Inception, al quale piace girare i suoi film mediante l'utilizzo di quanti più effetti pratici possibili, direttamente sul set, senza ricorrere a green screen o CGI. Pattinson ha sperimentato sulla sua persona questa tendenza nolaniana nel momento in cui gli è stato chiesto di mettersi al volante di un'auto per un'elaborata sequenza di inseguimenti stradali che ha avuto luogo in Estonia, e dopo una sola giornata di preparazione.

"È stato divertente, un giorno mi sono allenato per la guida acrobatica", ha detto l'attore a Entertainment Weekly. "Pensavo che sarebbe stata una cosa da poco, ma poi ho finito col fare tonnellate di stunt stradali. Ricordo di aver fatto una sequenza in cui io e John David siamo in una BMW con una cinepresa IMAX montata sul cofano, il che significa che non puoi vedere nulla attraverso il parabrezza, in pratica. Inoltre, se giri anche leggermente a sinistra o a destra, rischi di far sbattere la cinepresa da qualche parte, il che è abbastanza terrificante. John David si rivolge a me e mi dice: 'Ne sai qualcosa di stunt o robe simili?'".

Nonostante la paura scatenata dalla ripresa, la star 34enne si è detta elettrizzata. "In circostanze normali non ti spingeresti a farlo, ma Chris ha così tanto controllo sul set che ti senti sicuro e ti lasci andare, anche se normalmente quelle scene sono riservate agli esperti e non a chi come me non sa neanche parcheggiare in parallelo", ha scherzato.

Lo stesso Nolan, però, ha minimizzato: "La giornata di stunt training di Robert in realtà è stata una giornata di valutazione delle sue abilità da pilota da parte del nostro team di stuntman, ed è stato giudicato un pilota eccellente più che capace di eseguire in sicurezza le scene richieste. Nessuna delle quali, per la cronaca, è stata difficile come il parcheggio parallelo".

Tenet arriverà in Italia il 26 agosto. Per altri approfondimenti ecco quattro nuove immagini del film.