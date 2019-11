Robert Pattinson non riesce ancora a credere di essere il nuovo Batman

Apparsi di recente in Le ragazze di Wall Street - Business is Business e The Lighthouse, Jennifer Lopez e Robert Pattinson sono stati ospiti di Variety per parlare delle loro esperienze passate e future sul grande schermo.

Durante la chiacchierata, la pop star non poteva non tirare in ballo anche il futuro ruolo di Pattinson in The Batman, l'atteso film di Matt Reeves in cui vestirà i panni di un giovane Cavaliere Oscuro alle prese con diversi villain, tra cui il Pinguino e l'Enigmista. Così l'attore ha dovuto rispondere ad una domanda semplice: "Perché Batman?"

"Batman era qualcosa di particolare, su cui ero molto concentrato" ha risposto Pattinson, che si aggiudicato la parte battendo la concorrenza di Nicholas Hoult. "Continuava a tornarmi in mente"

"Perciò hai cercato tu la parte?" l'ha incalzato la cantante.

"Beh, non l'ho cercata direttamente" ha replicato l'attore. "Ma ero interessato. Non so come sia successo, ma sono arrivato a pensare, 'voglio farlo'. Adoro fare qualcosa che il pubblico non sa di volere, e provare a tirargli fuori una cosa come: 'Oh sì, voglio che interpreti Batman.'"

"Tu sarai Batman" gli ha ricordato la Lopez.

"Ed è pazzesco! Lascia che ti dica una cosa. Quando vede quella piccola action figure, non riesco ancora a capacitarmene" ha detto infine Pattinson.

Per vedere le prime foto di Pattinson nei panni di Batman probabilmente ci sarà da attendere ancora un po', anche perché la data di uscita del film è fissata al 25 giugno 2021. Secondo alcuni rumor, però, il prossimo mese potrebbe arrivare un primo sguardo al nuovo costume che, sempre stando alle voci, sarà blu e grigio.