Robert Pattinson non guarda i suoi film: 'Faccio davvero fatica'

Da "Twiligh"t a "The Batman" passando per "The Lighthouse", la carriera di Robert Pattinson vive un momento di straordinaria ascesa, rendendo l'attore britannico tra i più acclamati degli ultimi anni.

Non solo felicità lavorativa: Robert Pattinson e Suki Waterhouse diventeranno genitori, quasi a coronamento del loro periodo d'oro. Intanto, il nuovo volto di Bruce Wayne non si sottrae ai microfoni per interessanti ed intrattenenti interviste.

Negli ultimi giorni, la rivista Wonderland ha organizzato un confronto tra Robert Pattinson e Barry Keoghan, colleghi sul set di The Batman, quasi un preludio della loro futura interazione nei rispettivi panni di Batman e di Joker. Nella vita quotidiana, tuttavia, i due sono tutt'altro che nemesi, manifestando stima ed affetto reciproci.

Durante lo scambio di battute, la star di Twilight ha rivelato di provare vera e propria fatica nel rivedere la sua interpretazione in una pellicola. Rivolgendosi a Keoghan, infatti, dichiara: "Ti senti ancora come se, una volta finito il film, fossi legato ad esso? Personalmente, facevo davvero fatica a guardarmi. Ora, conclusa la pellicola, mi sento piuttosto disconnesso, ma non in senso negativo".

A seguire, Pattinson ha aggiunto: “Paradossalmente, divento più nervoso quando non mi sento nervoso. Non è molto d'aiuto il fatto che al momento non stia facendo quasi nessun nuovo progetto, perché vorrei fare di più. […] Mi sento come se ora fossi tornato di nuovo all’inizio e so che la prossima volta che farò qualcosa, dirò 'Non riesco a ricordare come si fa nessuna di queste cose'".

"È bello affrontare ogni nuova occasione come fossi un dilettante e dire: 'Questa è un'enorme montagna da scalare'", conclude il celebre interprete, il quale non nasconde la propria voglia di tornare a recitare e a girare nuovi, ambiziosi lungometraggi. Sicuramente, da tenere sott'occhio Mickey 17, il prossimo film di Bong Joon Jo con protagonista Robert Pattinson nei panni di un clone: l'uscita italiana è prevista per il 29 marzo 2024 e l'attesa comincia a farsi spasmodica.