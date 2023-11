Robert Pattinson non era bello abbastanza per Twilight: lo studio voleva Henry Cavill

Robert Pattinson ha ottenuto il successo a livello globale grazie alla saga fantasy cinematografica di Twilight. L'adattamento della popolare serie di libri di Stephanie Meyer ha catapultato Pattinson e la co-star Kristen Stewart nell'olimpo delle celebrità hollywoodiane, con Pattinson nel ruolo di Edward Cullen.

Ma se Stewart è stata sin da subito la prima scelta della regista Catherine Hardwicke per il ruolo di Bella Swan, Pattinson non era in cima alla lista dei candidati dello studio.

Nonostante la regista fosse convinta della scelta, secondo lo studio Robert Pattinson non era l'opzione migliore.



Ne ha parlato proprio Hardwicke nel podcast Happy So Confused, confessando che Pattinson non era ritenuto abbastanza bello per il ruolo. Il primo della lista era infatti Henry Cavill. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Twilight, il primo film della saga.



"Quando è venuto a casa mia aveva una frangia nera al posto dei capelli ed era un po' fuori forma perché era sempre al pub. Dopo aver fatto i divertenti provini con Kristen a casa mia per un paio d'ore, la mattina dopo ho guardato tutto il filmato che avevo girato e registrato e ho pensato che funzionasse non solo dal vivo ma anche sullo schermo. Poi l'ho inviato a Summit Entertainment e lui è andato ad incontrarli. Mi hanno richiamato e mi hanno detto 'Pensi di poter far sembrare bello questo ragazzo?', e ho detto 'Sì, lo penso. Avete visto i suoi zigomi? Stiamo facendo un restyling ai capelli e tutto il resto e inizierà ad allenarsi e sarà bellissimo'. Ma all'inizio non erano convinti".



Scoprite cosa ne pensa Robert Pattinson della saga di Twilight, che gli diede la popolarità a livello mondiale.