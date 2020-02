Robert Pattinson si moltiplica in diversi X-Men nelle divertenti immagini su Twitter

Negli ultimi mesi il nome di Robert Pattinson è inevitabilmente associato a Batman ma i social sono sempre imprevedibili e grazie alle immagini pubblicato da un account Twitter si può vedere l'attore in esilaranti fotomontaggi che lo ritraggono nelle vesti di svariati X-Men, tra cui Rogue, Chamber, Havoc, Pixie, Rachel Summers, Lady Selene e Moira.

In alcune di queste foto la somiglianza è davvero spassosa, un modo ironico per staccare un po' Robert Pattinson da quello che sarà il suo immediato futuro, ovvero Batman e Gotham City nel film di Matt Reeves, The Batman.

Una scelta che ha fatto molto discutere, quella della star di Twilight, soprattutto perché i fan avrebbero voluto un protagonista differente.



Diversi si sono ricreduti dopo il camera test di The Batman mostrato settimana scorsa, che ha aumentato la curiosità degli appassionati.

Pattinson ha ottenuto anche il beneplacito di Ben Affleck, colui che l'ha preceduto nell'interpretazione di Bruce Wayne:"Penso che Robert sia un grande attore che farà grandi cose" ha dichiarato Affleck a Jake Hamilton.

Ben Affleck ha dovuto lasciare The Batman a causa dei suoi problemi privati e della dipendenza dall'alcol che ha segnato i suoi ultimi anni e il matrimonio con Jennifer Garner.

Nelle ultime ore è stato inoltre pubblicato un fan camera test di Zoe Kravitz nei panni di Catwoman.