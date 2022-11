Robert Pattinson, Mickey7 arriverà nel 2024? L'uscita si allinea a The Batman 2

Mickey7 è il nuovo film di Bong Joon ho con Robert Pattinson, thriller distopico ambientato nello spazio e basato sull'omonimo romanzo di fantascienza di Edward Ashton le cui riprese sono iniziate ad agosto scorso negli studi di Warner Bros in Gran Bretagna.

Ora, secondo quanto riferito da World of Reel, i lavori sullo sci-fi proseguiranno almeno fino a dicembre inoltrato, con la Warner Bros che prevede un'uscita nel 2024: in precedenza si era parlato di una possibile data d'uscita tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, ma considerata l'ambientazione fantascientifica della storia si può immaginare che il lavoro di post-produzione per gli effetti visivi richiederà parecchio tempo: questo potrebbe spiegare perché Mickey7 non uscirà il prossimo anno, specialmente qualora Warner volesse puntare sui nomi di Bong Joon-ho e Robert Pattinson per presentare il film tra Cannes (maggio) e Venezia (settembre).

Inoltre, qualche settimana fa si era parlato del fatto che The Batman 2 non arriverà prima del 2025: trattandosi di un'altra importante produzione Warner Bros con protagonista Robert Pattinson, è altamente probabile che lo studio non vorrà giocarsi le due cartucce nello stesso anno e un'uscita di Mickey7 nel 2024 potrebbe confermare i precedenti rapporti sul sequel di The Batman di Matt Reeves.

Mickey7 racconta la storia di un 'Sacrificabile', un impiegato 'usa e getta' al centro di una spedizione umana pensata per colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim: ogni volta che una missione si prevede troppo pericolosa, se non addirittura suicida, l'equipaggio si rivolge al sacrificabile Mickey, con un nuovo Mickey rigenerato ogni volta con la maggior parte dei suoi ricordi ancora intatti. Dopo sei morti, però, il settimo Mickey (Mickey7, appunto) inizia a capire i termini del suo accordo...

