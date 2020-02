Robert Pattinson con Margaret Qualley in The Stars at Noon di Claire Denis

Claire Denis e Robert Pattinson tornano a lavorare insieme dopo l'esperienza di High Life, nel nuovo film della regista francese, intitolato The Stars at Noon. Deadline riporta che A24 ha acquisito i diritti della distribuzione nordamericana in vista del lancio sul mercato europeo nei prossimi giorni. Pattinson sarà affiancato da Margaret Qualley.

La sceneggiatura di The Stars at Noon è adattata dal romanzo di Denis Johnson del 1986 da Lea Mysius e Andrew Litvack.

The Stars at Noon sarà ambientato durante la rivoluzione nicaraguense del 1984. Pattinson sarà il protagonista, un uomo d'affari inglese misterioso che incontra una giornalista americana (Margaret Qualley) che si occupa della rivoluzione. I due scoprono un'alchimia istantanea che sfocia in un'appassionata storia d'amore in un pericoloso labirinto di bugie e cospirazioni per costringerli a cercare di fuggire dal Paese.



Lo scorso anno negli USA è stato distribuito High Life grazie ad A24, che ha fatto registrare un incasso da 1,2 milioni di dollari al botteghino nazionale. Le riprese di The Stars at Noon invece dovrebbero iniziare quest'anno, con una distribuzione presumibilmente fissata per il 2021.

Robert Pattinson torna al cinema indie dopo le incursioni che lo vedranno tra i protagonisti di pellicole con un budget importante, da Tenet di Christopher Nolan a The Batman di Matt Reeves.

Online si può trovare il camera test di Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello nel prossimo film di Reeves e uno speciale dedicato a Margaret Qualley, che di recente ha trovato il successo grazie C'era una volta a... Hollywood di Tarantino.