Robert Pattinson, Lily Collins e Ewan McGregor in prima linea per salvare l'India

Gli ambasciatori di GoCampaign Robert Pattinson, Lily Collins e Ewan McGregor hanno contribuito ad annunciare la nuova iniziativa di raccolta fondi dell'organizzazione per fornire aiuti all'India in questi terribili giorni di crisi dovuti alla pandemia di Covid-19.

Il COVID Relief Fund dell'organizzazione fornirà servizi medici e cibo alle famiglie bisognose, controlli sanitari quotidiani, istruzione domiciliare per i bambini, accesso alle vaccinazioni e tanto altro ancora.

"L'India sta affrontando una seconda ondata devastante di COVID-19 e il loro sistema sanitario non ha risorse sufficienti per prendersi cura di tutti", ha dichiarato Lily Collins, esortando i sostenitori a donare. “Hanno un disperato bisogno di equipaggiamento protettivo, ossigeno, medicine e cibo per salvare vite umane. Ho ricordi così belli del tempo che ho passato in India e il paese avrà sempre un posto così speciale nel mio cuore".

Venerdì, l'India ha riportato il più grande picco giornaliero di nuovi casi di COVID-19, portando il totale dei nuovi casi per la settimana a 1,57 milioni, con oltre 21 milioni di infezioni totali da coronavirus. I rapporti indicano che di questi solo 3,5 milioni di persone sono attivamente trattate per COVID-19, poiché il numero crescente di casi sta travolgendo il sistema sanitario del paese e devastando la popolazione. "Mentre il COVID imperversa in India, GoCampaign ha bisogno del vostro aiuto per fornire cibo, medicine e rianimatori a coloro che ne hanno bisogno", ha detto il beniamino dei fan di Star Wars Ewan McGregor. "Qualsiasi importo può fare la differenza e può aiutare a salvare vite umane".

Infine Robert Pattinson, nuovo interprete del supereroe Batman, ha dichiarato: "Pensate a GoCampaign come ad un fondo di investimento davvero significativo. I vostri soldi saranno investiti nei bambini, in un portafoglio diversificato pensato per ottenere i massimi risultati. E il filo conduttore sono i veri eroi, la loro comprovata esperienza, il loro impegno a servire i bambini".

Negli ultimi otto anni, GoCampaign ha collaborato con organizzazioni di base tra cui Dharavi Diary, Red Brigade e Bal Ashram Trust per fornire supporto all'India. L'organizzazione si è posta l'obiettivo di raccogliere $250mila dollari da donatori individuali entro le prossime due settimane.