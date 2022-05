Robert Pattinson e Kristen Stewart riuniti per Cronenberg? Il regista ci sta pensando

L'acclamato regista di body horror David Cronenberg, nel corso di una recente intervista, ha parlato della possibilità di riunire le star di Twilight Robert Pattinson e Kristen Stewart per un futuro film.

Il regista, che ha presentato il suo nuovo film Crimes of the Future a Cannes qualche giorno fa e che ha già annunciato il suo prossimo lavoro, The Shrouds con Vincent Cassel, ha notoriamente lavorato con Robert Pattinson nell acclamato Cosmopolis e nel successivo Maps to the stars, e ovviamente ha collaborato con Kristen Stewart per il già citato Crimes: ora, Cronenberg potrebbe essere a lavoro su un progetto in grado di riunire le due star.

Parlando con World of Reel, Cronenberg ha parlato di "un'idea diabolica e problematica" per un film con la ex coppia. “È stato Robert a farmi conoscere Kristen. Si sono sviluppati magnificamente, in questi anni, separatamente sono diventati due attori incredibili. Kristen e io ci siamo trovati benissimo e Rob e io ci siamo divertiti molto nei due film che abbiamo fatto. Posso sicuramente pensare ad un film, o ad un'idea, che li veda entrambi protagonisti, sarebbe fantastico averli insieme. Ma non voglio entrare nel merito, dato che non sarebbe per il mio prossimo film...tuttavia credo che per i fan sarebbe problematico, principalmente perché si aspetterebbero dai loro personaggi un certo tipo di relazione e la cosa ostacolerebbe la creazione di nuovi personaggi. Comunque, per ora è solo qualcosa di teorico".

Ricordiamo che, prima di The Batman 2, Robert Pattinson sarà il protagonista del nuovo film di Bong Joon Ho Mickey 7, le cui riprese sono al via con un cast d'eccezione che include anche Mark Ruffalo, Toni Collette e Naomi Ackie.

Voi come lo vedreste un film di Cronenberg con Robert Pattinson e Kristen Stewart? Ditecelo nei commenti!