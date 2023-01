Robert Pattinson e John David Washington si rincontrano a Broadway a due anni da Tenet

Robert Pattinson e John David Washington in queste ore si sono rincontrati a Broadway a ben due anni di distanza dall'uscita di Tenet di Christopher Nolan, nei quali hanno interpretato gli iconici ruoli dei migliori amici Neil e Protagonista.

L'incontro è avvenuto in occasione del revival di "The Piano Lesson" di August Wilson, che è diventato ufficialmente l'opera di Wilson che ha incassato di più a Broadway nella storia: la produzione è stata estesa a grande richiesta fino al 29 gennaio 2023 e rimane il revival di maggior incasso per un'opera teatrale a Broadway. Lo spettacolo è diretto dalla candidata al Tony Award LaTanya Richardson Jackson, debutto alla regia a Broadway nonché la prima donna a dirigere un'opera di August Wilson a Broadway, e vede protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Doaker Charles, John David Washington nei panni di Boy Willie e Danielle Brooks nei panni di Berniece. Il cast attuale comprende anche Michael Potts come Wining Boy, Ray Fisher come Lymon, Trai Byers come Avery (fino al 15 gennaio), Charles Browning come Avery (a partire dal 17 gennaio), April Matthis come Grace, e Nadia Daniel e Jurnee Swan nel ruolo di Maretha, a spettacoli alternati.

Robert Pattinson e John David Washington si sono incontrati nel backstage, come potete vedere nella foto in calce all'articolo. Tra l'altro l'occasione ha richiamato tanti altri spettatori illustri, tra i quali anche Robert De Niro e Lucy Liu.

Per altri contenuti guardate il teaser trailer di Mickey17, nuovo film del premio Oscar Bong Joon-ho con protagonista proprio Robert Pattinson.