Robert Pattinson, John David Washigton e tutti gli altri nei sensazionali poster di Tenet

Grazie a Vital Thrills possiamo mostrarvi dei nuovi, entusiasmanti poster per Tenet, l'attesissimo undicesimo lungometraggio scritto e diretto da Christopher Nolan in uscita nei cinema italiani dal prossimo 26 agosto.

Le locandine, che trovate come al solito nella gallery in basso, rinvigoriscono la recente spinta promozionale organizzata da Warner Bros. per il lancio del film, che in svariati mercati (come anche Regno Unito e Australia) arriverà con una settimana di anticipo rispetto agli Stati Uniti.

Il cast, messo in evidenza dai numerosi poster, è composto da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Michael Caine e Aaron-Taylor Johnson, fra i numerosi altri attori internazionali che hanno trovato spazio nella massiccia produzione, le cui riprese si sono svolte in numerosi paesi e in diversi continenti.

Ricordiamo che la trama di Tenet è assolutamente sconosciuta al momento, anche se è stato reso noto che la vicenda ruoterà intorno al mondo dello spionaggio internazionale e avrà a che fare con una misteriosa e soprattutto pericolosissima nuova tecnologia in grado di invertire il flusso del tempo tramite un processo definito appunto 'Inversione'. L'obiettivo dei protagonisti, secondo quanto trapelato dai trailer pubblicati nel corso dei mesi, è quello di impedire la Terza Guerra Mondiale.

