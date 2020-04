Robert Pattinson fa jogging e sfoggia il fisico per The Batman

Un giustiziere mascherato non può permettersi di lasciarsi abbattere da una semplice quarantena: il futuro Batman Robert Pattinson sembra aver preso molto sul serio il suo compito, e pare proprio che stia facendo tutto ciò che deve per mantenersi in forma in vista della (speriamo prossima) ripresa dei lavori sul set.

Su Twitter è infatti apparsa una foto che ritrae l'attore impegnato in una sessione di jogging con indosso dei vestiti che lasciano poco spazio a qualunque dubbio (nel caso in cui ce ne fossero): Pattinson ha già messo a punto il fisico adatto per essere un Bruce Wayne coi fiocchi.

Non che l'attore abbia mai avuto problemi di forma fisica, ma per un ruolo del genere sempre meglio presentarsi al top: i fan sono esigenti, e un Batman con qualche rotolino di troppo post-quarantena potrebbe non essere ben visto! A proposito di fan: nei commenti alla foto sono in molti a notare come questa sia una conferma del fatto che vedremo un Batman molto più skin e meno pompato di quelli visti nei film di Nolan e Snyder.

