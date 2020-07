Robert Pattinson inseguito dai paparazzi, la star a Glasgow per le riprese di Batman?

I fan della DC Films saranno entusiasti di sapere che, stando ad alcuni rumor emersi in queste ore, Robert Pattinson potrebbe essere diretto a Glasgow per riprendere i lavori sull'attesissimo The Batman.

Le riprese del primo film del nuovo franchise si sono svolte nella città scozzese a febbraio scorso nei pressi della Necropoli, della Cattedrale e anche vicino all'Hartwood Hospital: nelle scorse ore vari account dedicati al mondo DC hanno rimbalzato alcuni rumor secondo cui le cineprese si sarebbero già riaccese sul set, con la star di Good Time e The Lighthouse che sarebbe tornato nel suo ruolo di Bruce Wayne.

Le indiscrezioni sono partite dal paparazzo di Londra Jesal Parshotam, che ha scattato alcune foto di Pattinson in compagnia della compagna Suki Waterhouse. Le più recenti foto della coppia pubblicate da Parshotam sono accompagnate dalla didascalia: "Robert Pattinson e Suki Waterhouse si mantengono casual durante una passeggiata a Londra. Secondo quanto riferito, Robert è a Glasgow per riprendere le riprese del film Batman". Le notizie sono state riportate anche dal quotidiano Glasgow Live, che riporta che le riprese del film sarebbero ripartite il 6 luglio e anche che un first look o un trailer dovrebbe arrivare ad agosto durante l'evento virtuale DC FanDome.

Per altri approfondimenti ecco nuovi rumor sulla Batcaverna e Joker; inoltre, guardate una sbalorditiva fan-art di Batman e Catwoman.