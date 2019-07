Robert Pattinson indossa il costume di Arkham Knight in una nuova fanart

Non è un azzardo preventivare che non avremo scampo da questa pioggia di fanart almeno fino al momento in cui non verranno rilasciate le prime immagini ufficiali di Robert Pattinson nei panni di Batman.

L'attore, che ha rimpiazzato il suo predecessore Ben Affleck, ha subito diviso i fan tra soddisfatti e scontenti ma, ad oggi, è possibile ovviamente soltanto immaginare come apparirà nel prossimo The Batman, film che dovrebbe rilanciare le sorti del Cavaliere Oscuro nel DC Extended Universe dopo il deludente Batman v Superman ed un Justice League che non ha fatto sfracelli.

Come sempre accade in questi casi, però, la fantasia e la curiosità cominciano a prendere il sopravvento: i social, quindi, sono stati invasi da fanart raffiguranti l'attore di Cosmopolis e Maps to the Stars nei panni dell'eroe di Gotham.

In quest'ultima, in particolare, vediamo Pattinson indossare il costume visto in Batman: Arkham Knight, gioco del 2015 per PS4, PC e Xbox One. Naturalmente non sappiamo ancora a quale costume di Batman ci si ispirerà per il film, chissà allora che la popolare serie Arkham non possa effettivamente dare spunti interessanti: stando a quanto leggiamo nei commenti, d'altronde, i fan sembrano apprezzare l'idea.

C'è ancora molto da definire riguardo a The Batman, sul cui cast, Pattinson a parte, si sa ancora ben poco: qualcuno, addirittura, ha ipotizzato la possibilità di rendere Alfred donna.