Robert Pattinson indossa la Batsuit in due splendide fan art di The Batman

A tre giorni dall'annuncio che Robert Pattinson potrebbe interpretare Bruce Wayne nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, il web si è diviso su questa possibile (e probabile) scelta, lanciando da una parte una petizione per non averlo nel ruolo, mentre dall'altra alcuni hanno cominciato a speculare sui altri casting.

In realtà non è ancora certo che Pattinson possa vestire i panni del Cavaliere Oscuro, visto che stando a Deadline ci sarebbe in corsa anche altri attori, tra i quali Nicholas Hoult, Armie Hammer e Aaron Taylor-Johnson, ma al momento appare come la prima scelta nella short list degli interpreti scrutinati. Niente di ufficiale, insomma, ma tutto di probabile.



In questo clima, l'artista Datrinti ha deciso di provare a immaginare Robert Pattinson nei panni di Batman, creando sue belle fan art che ha poi condiviso via Instagram con i suoi follower, forse anche per convincerli dell'effettivo physique-du-role dell'attore, che sappiamo comunque essere un interprete molto cresciuto dai tempi di Twilight, anche grazie a tante collaborazioni con autori del calibro di David Michod o James Frey, senza contare che sarà anche protagonista del nuovo e misterioso film di Christopher Nolan.



The Batman di Matt Reeves uscirà comunque nelle sale americane il 25 giugno 2021, con un'inizio produzione previsto entro il prossimo autunno.