Robert Pattinson fa impazzire le fan nel nuovo spot per Dior: il video!

Mentre proseguono le riprese di The Batman, la superstar Robert Pattinson è tornata alla ribalta nel web grazie ad un nuovo spot pubblicitario per Dior che ha iniziato a circolare nei giorni scorsi.

Se ve lo siete perso, potete gustarvelo all'interno della news.

Dopo il successo con le saghe di Harry Potter e Twilight, oggi Robert Pattinson è uno degli attori più acclamati della sua generazione, in grado negli anni di costruirsi una reputazione a dir poco solida attraverso una serie di collaborazioni con alcuni dei registi più acclamati di ieri e di oggi, come il recente Tenet di Christopher Nolan, ma anche l'acclamato High Life di Claire Denis, The Rover, Cosmopolis e Maps to the stars di David Cronenberg, Life e Queen of the Desert del grande Werner Herzog o Civiltà Perduta di James Gray.

Ricordiamo che attualmente l'attore britannico è impegnato sul set di The Batman, le cui riprese dovrebbero concludersi entro il mese di marzo, come rivelato da Colin Farrell ad ottobre 2020; in attesa di ulteriori aggiornamenti vi ricordiamo che il film uscirà a marzo 2022 ed è stato scritto e diretto da Matt Reeves, con un cast che include Zoe Kravitz come Catwoman, Paul Dano come Enigmista, Colin Farrell come Pinguino, Andy Serkis come Alfred e Jeffrey Wright come James Gordon.

