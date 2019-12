Robert Pattinson ha le idee chiare: 'Se fallisco con Batman mi darò ai film porno'

Secondo i rumor la produzione di The Batman è ormai prossima a partire nel Bedfordshire, con Robert Pattinson chiamato per le prove generali relative alle riprese del nuovo film di Matt Reeves.

Non a caso è col giornale britannico The Guardian che l'attore si è recentemente incontrato per un'ultima intervista: "Sto già cominciando a stufarmi delle domande su Batman, l'unica cosa che voglio fare è iniziare ad interpretarlo!" ha scherzato l'attore. "Sto iniziando a ricordare cosa vuol dire parlare di un film sul quale c'è tantissima aspettativa. Ogni volta che dici qualcosa, la gente è tipo: 'Argh! Idiota!' Ma insomma, io non ho ancora iniziato a lavorarci! Però posso assicurarvi, non c'è un critico più duro di me stesso riguardo a me stesso, quindi so che non devo preoccuparmi di nessun altro."

Durante la chiacchierata, Pattinson ha ammesso di sentire una "connessione" col personaggio: "Non so perché. Lo volevo davvero. Forse il motivo per cui tutti sono attratti da questo ruolo è che non ha niente di speciale, non ha dei poteri. È una cosa non identificabile."

Ma, comunque andrà il film, l'attore sa di avere un futuro radioso davanti a se, e ha dichiarato che al massimo ripiegherà sul porno qualora i risultati non dovessero essere quelli sperati. "Non il porno qualsiasi, però, il porno autoriale."

La battuta è particolarmente azzeccata per aver rimarcato sul termine autoriale, dato che dopo il successo di Twilight, per un intero decennio Pattinson si è dato al cinema indipendente riscontrando grandissimo successo: nel 2020 ripartirà nel blockbuster con Tenet di Christopher Nolan, che lui stesso ha definito un "blockbuster autoriale" e poi nel 2021 sarà la volta di The Batman, che com'è stato ampiamente anticipato sarà molto lontano dai recenti exploit del personaggio sotto la guida di Zack Snyder e avrà un mood molto più hitchcockiano, ispirato a Chinatown di Roman Polanski piuttosto che ai cinecomic comuni.

