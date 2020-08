Robert Pattinson: 'Ho pianto durante una scena di Final Fantasy VII'

Intervistato Gamespot per uscita di Tenet, nuovo film di Christopher Nolan da oggi disponibile anche nelle sale italiane, Robert Pattinson ha rivelato il suo videogioco preferito di sempre.

"Credo che sia stato il gioco preferito di molte persone, ma dico Final Fantasy VII" ha dichiarato la star di The Batman. [Attenzione, segue un grosso spoiler sul gioco]. "Probabilmente una delle tre volte in cui ho pianto nella mia vita è stata durante la morte di Aeris. È stato il mio primo amore".

Ha partecipato alla chiacchierata anche la co-star di Tenet Elizabeth Debicki, che pur non essendo una gamer incallita ha rivelato di essere rimasta ossessionata da un gioco di Harry Potter. "Ne ero davvero ossessionata. Quell'estate le mie vacanze sono volate."

Scritto e diretto da Nolan, Tenet esce oggi in diversi mercati internazionali e stando alle priea previsioni potrebbe debuttare con un incasso di 25-40 milioni di dollari, a conferma dunque che si tratta della prima grande uscita post-lockdown.

Intanto, vi ricordiamo che Pattinson è apparso anche nel primo trailer ufficiale di The Batman, nuova pellicola dedicata all'iconico supereroe DC diretta da Matt Reeves e in arrivo al cinema nell'autunno 2021. Per altri approfondimenti, vi lasciamo a tutti i dettagli su The Batman resi noti durante il DC FanDome.