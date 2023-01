Robert Pattinson in gonna come Brad Pitt: la star di The Batman manda in tilt lo show Dior

Robert Pattinson ha lievemente attirato l'attenzione di tutti i presenti alla più recente sfilata Dior e soprattutto ai milioni di fan sui social network, sfoggiando un look in gonna che è divenuto immediatamente virale.

Il look versione invernale non può non ricordare quello sfoggiato da Brad Pitt alla premiere di Bullet Train quando, anche aiutata dalle temperature estive del luglio losangelino, la star (attualmente al cinema in Italia con Babylon di Damien Chazelle) si era presentata sul tappeto rosso a gambe scoperte. In questo caso Robert Pattinson ha fatto lo stesso, rimediando alle temperature invernali (lo show si è svolto a Parigi, non esattamente la più torrida delle città in questo periodo dell'anno) con un paio di calze tirate fino al ginocchio.

Ricordiamo che Robert Pattinson sarà visto prossimamente nel nuovo film del regista premio Oscar Bong Joon-ho, Mickey17, thriller fantascientifico prodotto e distribuito da Warner Bros che arriverà nei cinema di tutto il mondo a marzo 2024 (qui il teaser trailer di Mickey17). All'orizzonte, inoltre, il secondo capitolo della saga di The Batman creata da Matt Reeves, che invece dovrebbe arrivare nel 2025: proprio in questi giorni, tra l'altro, l'autore ha condiviso i primi dettagli su The Batman, spiegando che a differenza dei precedenti sequel del franchise di Batman, il film manterrà il focus sulla storia emotiva di Bruce Wayne e non si concentrerà sul nuovo villain.

Quale dei due progetti attendente di più? Ma, ben più importante: quale look preferite tra quello di Robert Pattinson e quello di Brad Pitt?