Robert Pattinson diventa un fumetto in questa incredibile fan-art per The Batman

Dopo averlo visto dimensione bambino per un costume da Halloween, Robert Pattinson adesso è stato trasformato anche in un fumetto grazie alla nuova splendida fan-art realizzata dall'artista John Black.

Come potete vedere dal confronto che vi abbiamo preparato in calce all'articolo, la fan-art è stata ispirato dalla cover che il disegnatore Tim Sale realizzò per il fumetto Batman: Dark Victory, seguito ufficiale di Batman: The Long Halloween che si dice abbia ispirato il nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves. Ciascun numero della serie a fumetti venne accompagnato da una copertina incentrata su un diverso personaggio, e Black ha ricreato le cover di Sale con i protagonisti di The Batman, tra i quali Catwoman e l'Enigmista.

Ricordiamo che il film di Reeves, proprio come con The Long Halloween e Dark Victory, racconterà una storia ambientata all'inizio della carriera di Batman come vigilante, con Bruce Wayne che dovrà mettere alla prova le sue capacità di investigatore per indagare su un misterioso nuovo serial killer chiamato l'Enigmista. Nel cast, oltre a Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, troveremo anche Zoë Kravitz interpreta Selina Kyle, la gatta ladra conosciuta come Catwoman, Paul Dano in quelli di Edward Nashton, una versione originale dell'Enigmista, John Turturro come Carmine Falcone, Jeffrey Wright come James Gordon e Collin Farrell nei panni di Oswald "Oz" Cobblepot, alias Il Pinguino.

The Batman uscirà nelle sale il 4 marzo 2022.

