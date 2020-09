Robert Pattinson, una foto del backstage di Good Time ora è un meme per i fan di Twilight!

Robert Pattinson che indossa una tuta dell'Adidas nel corso di una pausa delle riprese di Good Time è diventato un'immagine virale sul web, soprattutto grazie ai meme che i fan di Twilight hanno realizzato e che nelle ultime ore stanno davvero spopolando. Un successo che nasce dal look casual dell'attore e dalla sua particolare espressione.

E certamente un Robert Pattinson stralunato che osserva Bella Swan al posto del magnetico sguardo di Edward Cullen conferisce una prospettiva decisamente diversa ed esilarante alle immagini di Twilight.

Il meme è passato anche su Tik Tok, ormai uno dei social principali e maggiormente frequentati al mondo.



Robert Pattinson sta vivendo un periodo particolarmente florido della sua carriera, con in lontananza il ruolo di Bruce Wayne/Batman in The Batman di Matt Reeves e la partecipazione a Tenet di Christopher Nolan, al fianco di John David Washington, oltre che a Le strade del male di Antonio Campos, dove recita insieme a Tom Holland, Sebastian Stan e Harry Melling.

Anche il 2019 è stato un anno molto prolifico per l'attore britannico, nel cast di The Lighthouse di Robert Eggers e Il re di David Michôd.

Dopo aver recitato nel ruolo di Cedric Diggory in Harry Potter, Robert Pattinson è diventato noto in tutto il mondo grazie al personaggio di Edward Cullen nella trilogia di Twilight al fianco di Kristen Stewart.

Su Everyeye potete leggere la recensione di Tenet. Di recente Pattinson è stato trovato positivo al COVID-19 e le riprese di The Batman sono state nuovamente interrotte.