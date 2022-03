Robert Pattinson è sui forum con un account anonimo: 'Rispondo agli haters del mio Batman'

Dopo le nuove dichiarazioni di Matt Reeves su Ben Affleck e Joker di Joaquin Phoenix passiamo a quelle di Robert Pattinson, protagonista assoluto del film del momento, The Batman.

In un'intervista video a Vanity Fair, la star ha rivelato di utilizzare i forum dei fan per difendere la sua versione di Batman, a volte azzardandosi addirittura a rispondere in forma anonima per convincere i suoi haters a cambiare bandiera. Tuttavia, dato che sui social è impossibile far cambiare opinione al prossimo, Robert Pattinson ha ammesso che i suoi interventi non sono molto persuasivi e si risolvono per lo più in grosse delusioni e lamentele.

"In realtà è una cosa molto... Passo molto tempo sui forum a leggere ciò che scrivono i fan, lo ammetto. La trovo una cosa estremamente utile, soprattutto quando emergono queste grosse teorie sulle storie dei film. Frequento i forum ancora oggi, a volte interagisco pure! Quando mi sento chiamato in causa, intervengo per difendere questo nuovo Batman. Se vedete qualche strano messaggio molto vago a difesa del personaggio, potrei essere io!" ha rivelato Robert Pattinson tra le risate generali.

La co-protagonista Zoe Kravitz, interprete di Catwoman, si è affrettata a prenderlo in giro, scherzando sul fatto che tutti i commenti a difesa di questo Batman che vedrete sui social potrebbero essere di Robert Pattinson.

