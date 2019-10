Robert Pattinson ha trovato una fonte d'ispirazione per la voce di Batman

Robert Pattinson, che sarà il protagonista dell'atteso The Batman, ha recentemente rivelato di aver appena cominciato ad allenare il fisico per interpretare il Vendicatore Mascherato. Per quanto riguarda l'approccio al personaggio, intanto, sembra avere le idee piuttosto chiare sulla voce a cui vorrebbe ispirarsi.

Intervistato da Access Hollywood per la promozione di The Lighthouse, in cui recita al fianco di Willem DaFoe, ha raccontato di voler dare a Batman la voce bassa e grave del suo collega di set. "La voce di Willem in questo film è abbastanza stimolante. È abbastanza simile alla voce che vorrei fare... Penso che Batman abbia una specie di voce da pirata..."

In The Lighthouse Pattinson e DaFoe interpretano due guardiani del faro che, in un'isola remota, precipitano poco a poco nella follia. Più che all'accento, probabilmente il futuro Bruce Wayne fa riferimento al timbro di DaFoe, che potrebbe davvero essere convincente anche per il personaggio di Batman. Il film di Matt Reeves, infatti, rispetterà le atmosfere noir e da detective story del fumetto più che quelle delle precedenti versioni cinematografiche, e vedrà il nostro eroe, alle prese con una indagine su un serial killer che terrorizza Gotham City, interrogare una serie di villain.

Secondo Robert Pattinson il suo costume in The Batman sarà davvero figo. Il film sarà nei cinema dal 25 giugno 2021.