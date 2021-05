Robert Pattinson, first look deal con Warner Bros. per il futuro: 'Felice dell'accordo'

Quello formato da Robert Pattinson e Warner Bros. è un binomio che sembra destinato a durare ben oltre The Batman: la star di Tenet e la celebre casa di produzione hanno infatti siglato in queste ore un accordo che li legherà per i prossimi anni, presumibilmente non reciproca soddisfazione.

Pochi giorni dopo il 35esimo compleanno di Robert Pattinson è dunque arrivato l'annuncio di questo first look deal che darà a Warner Bros. una sorta di diritto di prelazione sui futuri progetti da produttore dell'attore di Twilight e Cosmopolis.

"Warner Bros. ed HBO sono sempre state sinonimo di cinema rivoluzionario. Sono entusiasta di poter lavorare con loro e di poter scoprire nuove voci nell'ambito del cinema e della TV, dando vita alle loro idee. Ho amato lavorare con gli studios in questi ultimi anni ed ho grande rispetto per il loro modo di lavorare, per la loro voglia di cogliere ogni opportunità e di incoraggiare la creatività" sono state le parole di un soddisfatto Pattinson.

L'accordo riguarderà dunque non solo il grande schermo, ma anche eventuali progetti indirizzati alla TV o allo streaming con HBO Max. Vedremo nei prossimi anni cosa ne verrà fuori, ma ci sembra lecito aspettarsi ottime cose! Tornando al film di Matt Reeves, intanto, una fan-art di The Batman ci ha mostrato Ana de Armas nei panni di Poison Ivy.