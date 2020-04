Robert Pattinson fatti da parte: Taylor Lautner di Twilight è Batman nell'esilarante video

Giusto in tempo per il ritorno della saga di Twilight su Italia 1, il cui primo appuntamento è previsto per stasera, in città è arrivato un nuovo Batman.

Taylor Lautner, interprete del lupo mannaro Jacob nel celebre franchise, ha infatti soffiato a Robert Pattinson il ruolo di Cavaliere Oscuro grazie ad un esilarante video che sta diventando virale in queste ore.

Nel filmato, pubblicato sull'account Instagram di Lautner e che trovate come al solito in calce all'articolo, l'attore emerge da un cassonetto dell'immondizia con indosso una maschera dell'alter-ego di Bruce Wayne, ma vestito da lottatore di sumo e con in sottofondo la colonna sonora di Mission: Impossible: il motivo di questa improvvisata? "Ero a casa ad annoiarmi", ha rivelato la star rispondendo ai suoi follower tramite i commenti.

Nonostante si sia perfino scusato con i suoi fan nella simpatica didascalia di accompagnamento al post, noi saremmo anche (quasi) inclini a premiare l'impegno, ma forse per rivaleggiare col già storico camera test di Robert Pattinson per The Batman c'è ancora parecchia strada da fare.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che l'appuntamento con Twilight è previsto dalle ore 21:00 su Italia 1: la saga con Kristen Stewart nata dalla penna di Stephanie Meyer tornerà sulla rete Mediaset ogni settimana, sempre il venerdì sera.