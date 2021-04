Robert Pattinson è tutti i Fantastici 4 insieme in questa folle fan-art

Sul casting per il nuovo film sui Fantastici 4 non abbiamo ancora notizie: l'arrivo del celebre quartetto nel Marvel Cinematic Universe è atteso come una manna dal cielo dai fan e, comprensibilmente, non passa giorno senza che qualche star di Hollywood venga accostata al ruolo di uno dei protagonisti.

Mentre Emily Blunt e John Krasinski continuano a sembrare i preferiti dei fan come Mr. Fantastic e Susan Storm, dunque, qualcuno comincia a concentrarsi su altri nomi altrettanto allettanti: Robert Pattinson, ad esempio! Ma in quale ruolo sarebbe perfetto il futuro Batman?

Reed Richards? Torcia Umana? L'imbarazzo della scelta c'è tutto... Ma, d'altronde, chi dice che la scelta debba essere obbligata? Un fan, ad esempio, ha risolto la questione nel modo più democratico possibile: in una nuova, folle fan-art, infatti, vediamo il nostro Robert Pattinson assumere le sembianze di tutti i Fantastici 4, da Mr. Fantastic a La Cosa, passando per la Donna Invisibile e la Torcia Umana. Il minimo sforzo, insomma, per il massimo risultato!

Che cosa ne dite? I tempi sono maturi per un Robert Pattinson mattatore unico del nuovo film del Marvel Cinematic Universe? A voi l'ardua sentenza! Di recente, intanto, abbiamo visto smentire seccamente i rumor su Jennifer Lawrence nei Fantastici 4.