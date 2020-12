Robert Pattinson, un fan lo ha immaginato come protagonista di Cyberpunk 2077

Se seguite anche il mondo videoludico o bazzicate in linea di massima le notizie del mondo dell'entertainment tutto, saprete senz'altro che il titolo del momento è il gigantesco Cyberpunk 2077 sviluppato da CD Projekt Red (The Witcher), comunque al centro di numeroso polemiche date le scarse prestazioni su console di vecchia generazione.

Basato sull'omonimo gioco di ruolo ideato da Mike Pondsmith, Cyberpunk 2077 porta i giocatori a Night City, vibrante città futuristica controllata da varie bande rivali pronti a tutto per rivendicare il controllo del territorio. A differenza di The Witcher 3 Wild Hunt, Cyberpunk 277 non è un gioco d'azione in terza persona con elementi RPG bensì un Action GDR in prima persona che ricorda produzioni Sci-Fi come la saga di Deus Ex di Warren Spector.



Essenza stessa del progetto è l'esagerazione e la modifica di ogni singola parte del corpo (comprese quelle intime) con straordinari pezzi di tecnologica cibernetica, anche vistosa e che va a caratterizzare al completo l'estetica del protagonista.



Ebbene, qualcuno ha pensato di trasformare Robert Pattinson (The Batman, Tenet) in uno dei personaggi di Cyberpunk 2077, senza tralasciare ovviamente innesti tecnologici sul volto e un taglio di capelli corto ma scarmigliato.



Chissà, data anche la somiglianza con il personaggio in copertina di gioco, magari in futuro Pattinson potrebbe essere considerato per interpretare il protagonista di un'eventuale trasposizione cinematografica.



A voi piacerebbe?