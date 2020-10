Robert Pattinson, l'esilarante meme di Twilight diventa un poster per The Batman!

Sicuramente avete già visto l'ormai celeberrimo meme di Robert Pattinson e Twilight risalente al dietro le quinte di Good Time dei Safdie Bros, ma se siete ancora all'oscuro ecco un breve riepilogo.

In sostanza dal backstage del thriller-crime del 2017 che fece sfiorare a Robert Pattinson il premio per il miglior attore al Festival di Cannes ha iniziato a circolare una foto nella quale l'attore indossa una tuta dell'Adidas durante una pausa delle riprese, l'immagine è diventata virale sul web grazie ai meme che i fan di Twilight hanno realizzato e negli ultimi giorni ha iniziato davvero a spopolare, arrivando direttamente su TikTok.

Ora BossLogic l'ha utilizzata per realizzare un poster di The Batman, nel quale possiamo vedere Robert Pattinson/Bruce Wayne vigilare su Gotham con la sua immancabile tuta Adidas. Potete godervi tutto quanto in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che le riprese di The Batman sono ricominciate qualche settimana fa dopo l'annuncio della guarigione di Robert Pattinson dal coronavirus, cosa che ovviamente aveva costretto la produzione ad un secondo stop dopo il primo causato dal lockdown a marzo scorso. L'uscita per il film scritto e diretto da Matt Reeves è ancora prevista per ottobre 2021: nel cast anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John Turturro e Jeffrey Wright.

