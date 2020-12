Robert Pattinson già esausto per The Batman: le riprese stanno sfinendo la star?

The Batman ha subito diversi ritardi nel piano di lavorazione, prima per il lockdown generale causato dallo scoppio della pandemia e in seguito per via del contagio di Robert Pattinson, dunque oggi le riprese procedono senza interruzioni e soprattutto ad un ritmo infernale.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal set, proprio questi ritmi infernali starebbero causando non pochi problemi al protagonista, che alcune fonti hanno definito 'esausto' a causa dei lavori.

Come si legge sul Sun, infatti, il nuovo piano di lavorazione è stato definito estenuante per la star Robert Pattinson e a quanto pare è il risultato del perfezionismo del regista Matt Reeves. Il rapporto rivela che Pattinson avrebbe effettuato oltre di 50 ciak per una sola scena, cosa già di per sé stancante per la troupe ma che per lui - a causa del costume ingombrante e pesante - risulta a dir poco proibitiva. La fonte ha dichiarato: "Le riprese sono state un processo estenuante, specialmente per Robert, poiché Matt è un tale perfezionista. Insiste nel fare la stessa scena più e più volte e perde un sacco di tempo dietro ai minimi dettagli. A volte è come se non sapesse quando fermarsi".

Come forse saprete Reeves ha già lavorato a film ad alto budget (come Cloverfield e la saga del Pianeta delle Scimmie), ma questa è la prima volta che si cimenta con un franchise così amato: secondo la fonte è questo tipo di pressione che lo ha spinto verso tali livelli di perfezionismo. “Matt ha già realizzato film di successo, ma questo è un altro livello. Batman è senza dubbio il supereroe più popolare di tutti e quando uscirà il film sarà il primo film stand-alone del Cavaliere Oscuro da oltre dieci anni. La Warner Bros non può permettersi che i fan restino delusi e hanno già speso 90 milioni di sterline per il film. Matt sente la pressione di doverlo fare bene". Ha aggiunto la fonte. “Ma Robert ha passato un periodo difficile con questi film in franchise prima d'ora. Odiava Twilight quando è finito, e l'ultima cosa che la produzione vuole è che si stufi di Batman".

Per altre letture: