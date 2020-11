Robert Pattinson già eroe per The Batman: il regalo personalizzato ad un fan di 7 anni!

Essere un supereroe al cinema significa diventare l'idolo di milioni di bambini in tutto il mondo, ce l'hanno insegnato Chris Evans e Robert Downey Jr. e tutti gli altri attori che negli anni passati hanno compiuto le missioni più importanti che ci siano, far contenti i loro piccoli fan.

In questo ristretto clan è entrato a far parte da pochissimo anche Robert Pattinson, già amato dalla maggior parte delle ragazze grazie alla saga di Twilight ma entrato nel radar dei più piccoli con il suo prossimo ruolo in The Batman.

Nello specifico, come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, Pattinson ha fatto la gioia del piccolo James e dei suoi genitori: in pratica il bambino si era recato con suo padre sul set di The Batman a Liverpool per cercare di intravedere il suo eroe preferito, e sua madre Nicola ha contattato il team di produzione per far inviare all'attore un disegno che James aveva fatto per lui. La squadra di Pattinson adesso ha risposto, inviando al bambino un pacco di regali a tema Batman accompagnati da una nota firmata da Robert Pattinson in persona: "Scusa se non ci siamo visti!" si legge nella nota di Pattinson. "Il tuo disegno è stato fantastico! Ci vedremo la prossima volta che sarò a Liverpool."

Tra i regali anche una Batmobile giocattolo e un disegno del Cavaliere Oscuro realizzato dal pluripremiato artista David Finch. I genitori del bimbo, commossi, hanno commentato: "È stato così bello vedere quel sorriso sul suo viso".

Recentemente Robert Pattinson ha parlato della sua interpretazione in The Batman; per altri approfondimenti ecco i migliori ruoli di Robert Pattinson.