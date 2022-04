Robert Pattinson, Eddie Redmayne ricorda: 'Ai provini faceva l'opposto del copione!'

Robert Pattinson ed Eddie Redmayne ne hanno fatta di gavetta: appartenenti alla stessa generazione (classe '86 il primo, '82 il secondo), i due attori hanno più volte preso parte agli stessi provini agli albori delle rispettive carriere, e la star di Animali Fantastici sembra avere qualcosa da raccontarci sul Batman del film di Matt Reeves.

Dopo aver ammesso di non aver riconosciuto Robert Pattinson in The Batman a causa del suo fisico, infatti, Redmayne ha ricordato la particolare tecnica utilizzata dal suo collega durante i suoi primi provini: "Eravamo un bel po' di noi, c'era Charlie Cox, c'era Tommy Sturridge, un sacco di noi che siamo poi rimasti ottimi amici, ma ognuno di noi adottava una certa tecnica per i provini" parte il racconto della star di The Danish Girl.

Redmayne prosegue: "Rob e Tom facevano sempre l'esatto opposto di ciò che la scena richiedeva. Tipo, io ero seduto fuori e pensavo si trattasse di una scena tranquilla, intima, e all'improvviso sentivo urlare dall'interno della stanza. Cercavamo tutti disperatamente di trovare il modo per emergere dalla massa". Che dire: il risultato, per entrambi, è stato decisamente quello sperato! Pattinson a parte, comunque, Colin Farrell ha ricevuto i complimenti di Danny DeVito per il suo Pinguino.