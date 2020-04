Robert Pattinson doveva mostrare la sua erezione in una scena scartata di The Lighthouse?

The Lighthouse, il film di Robert Eggers con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe e candidato all'Oscar per la Miglior Fotografia, era ancor più graficamente esplicito nella versione iniziale.

In un Q&A, Eggers ha infatti confermato il fatto che, in una prima versione della sceneggiatura, era inclusa anche una scena in cui si sarebbe mostrato quello che doveva essere presumibilmente il personaggio di Pattinson con un'erezione, ma che gli studios (A24 e New Regency) non hanno approvato per questioni di rating del film.



"Erano felici di collaborare con me, e gli era piaciuta la sceneggiatura, che avranno pensato fosse parecchio strana, ma interessante. Però non ci fu esattamente un pitch. Quello che ho dovuto fare è stato piuttosto convincerli che girare su pellicola e in bianco e nero fosse una buona idea. In più c'erano di nudi frontali, un'erezione, e a quel punto loro hanno detto 'Guarda, può essere in bianco e nero e strano quanto ti pare, ma non può essere vietato ai minori di 18 anni".



Ma Eggers non ha sentito il bisogno di lottare affinché venisse approvata quella scena in particolare: "Ho pensato che fosse giusto, alla fine. Già nel realizzare The Lighthouse stai facendo qualcosa di difficile da descrivere" ha spiegato il regista.



The Lighthouse, dopotutto, presenta già una sequenza in cui lo stesso Pattinson si masturba davanti a una statuetta di una sirena fatta col sapone.



Ad ogni modo, Eggers è ora completamente concentrato sul suo prossimo progetto, The Northman con Alexander Skarsgård e Willem Dafoe.