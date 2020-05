Robert Pattinson in difficoltà: quanto è difficile mantenere il fisico per The Batman!

Robert Pattinson dovrà farsi trovare in forma alla fine di questa quarantena: Matt Reeves farà sicuramente tutto il possibile per riprendere al più presto le riprese per The Batman, e l'attore dovrà ancora essere in grado di ben figurare nel costume del Cavaliere Oscuro.

Abbiamo visto recentemente alcune foto di Robert Pattinson in pieno allenamento: l'attore sfoggiava un fisico asciutto che lascia sicuramente ben sperare, ma stando ad una fonte molto vicina a lui la star di The Lighthouse starebbe trovando più di una difficoltà a mantenere il giusto piglio negli allenamenti.

"Rob è pronto per The Batman perché è nella forma migliore della sua vita, ma è stato molto difficile arrivare a questo risultato. Ha dovuto abituarsi a questa nuova vita, mangiare in modo diverso e mantenersi in forma per i costumi. Poi adesso, con la quarantena e l'obbligo di restare a casa, è diventato ancora più difficile mantenere la forma, ma questo ruolo può davvero svoltare la sua carriera e lui non demorde" sono state le indiscrezioni rilasciate a Hollywood Life.

Insomma, un ruolo da sogno che Pattinson vuole a tutti i costi onorare al meglio, ma che sta richiedendo all'attore un bel po' di spirito di sacrificio visti anche i tempi che stiamo attraversando. L'ex-star di Twilight, intanto, è apparso anche in una nuova fan art di The Batman.