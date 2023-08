Robert Pattinson o Daniel Radcliffe? La star di Harry Potter: 'Le ragazze scelgono lui'

Daniel Radcliffe e Robert Pattinson sono due degli attori più famosi e riconoscibili della loro generazione, avendo entrambi preso parte a delle saghe dall’enorme successo di pubblico. In un’intervista, la star di Harry Potter si è detto sicuro di essere molto meno attraente per le fan femminili di quanto non lo sia il collega.

Daniel Radcliffe ha già parlato del fatto che sia stato spesso scambiato per Elijah Wood, soprattutto durante i primi anni della sua carriera. In un’altra intervista in cui si metteva a paragone il fascino di Robert Pattinson e del protagonista di Harry Potter, quest’ultimo ha affermato con certezza che Pattinson, abbia molto più appeal di lui, nonostante il protagonista di Batman molto probabilmente direbbe il contrario.

Queste le parole di Radcliffe: “Non ho il suo numero, quindi non gli ho parlato. Ma posso dire con certezza che il suo insistere sul fatto che le ragazze sceglierebbero me al posto suo deriva da una convinzione sbagliata. Non lo fanno. Lui è molto più bello e sa essere molto più affascinante. E sa fare quella cosa di essere sensuale e sexy. Rob riesce a stare lì a fissare qualcosa e a diventare improvvisamente hot. Io non posso farlo”.

I due attori hanno lavorato insieme sul set di uno dei film del franchise creato da J.K Rowling e sarà capitato loro, spesso, soprattutto in quegli anni di adolescenza, di parlare dell’argomento.

Il dibattito, dunque, è aperto, e non possiamo fare altro che chiedere al pubblico femminile quale dei due attori è più sexy e affascinante. Intanto vi lasciamo alle parole dell'attore su tutte le trasformazioni fisiche di Robert Pattinson per i suoi film.